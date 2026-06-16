Incendiu devastator în Bacău: o familie cu doi copii a rămas fără casă în miez de noapte

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iun. 2026, 17:44

O familie cu doi copii din comuna Berești-Tazlău, județul Bacău, a rămas fără locuință în urma unui incendiu puternic izbucnit în noaptea de luni spre marți.

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