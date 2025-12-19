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Șoferii și contabilii, printre cele mai căutate joburi de români în 2025

Șoferii și contabilii, printre cele mai căutate joburi de români în 2025

Șoferii și contabilii, printre cele mai căutate joburi de români în 2025

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 19 dec. 2025, 21:01

Șoferii și contabilii, printre cele mai căutate joburi de români în 2025

Locurile de muncă din domeniile transporturilor, contabilității și serviciilor de relații cu clienții s-au aflat printre cele mai căutate de români în 2025, potrivit datelor furnizate de două dintre cele mai mari platforme online de recrutare.

Termenul „șofer” a fost căutat de peste un milion de ori, fiind cel mai popular cuvânt-cheie, urmat de „contabil” și „call center”.

Specialiștii din domeniul recrutării arată că, în multe sectoare, cererea pentru un loc de muncă a depășit oferta existentă. De exemplu, o firmă de transport din județul Alba a primit 14 CV-uri pentru doar două posturi disponibile de șofer.

Piața muncii este într-o continuă transformare, spun recrutorii. În cazul operatorilor de call center, interesul candidaților rămâne ridicat, însă numărul locurilor disponibile este limitat. Pe una dintre platformele analizate, termenii asociați acestui domeniu au fost căutați de peste 500.000 de ori, în timp ce oferta se ridică la aproximativ 37.000 de joburi.

Pe lângă aceste meserii, românii au manifestat un interes crescut și pentru posturi de asistent medical, inginer sau reprezentant de vânzări, semn că domeniile tehnice, medicale și comerciale rămân atractive pe piața muncii în 2025.

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