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Tragedie într-o saună privată din Tokyo: doi soți au murit după ce au rămas captivi în timpul unui incendiu

Tragedie într-o saună privată din Tokyo: doi soți au murit după ce au rămas captivi în timpul unui incendiu

Tragedie într-o saună privată din Tokyo: doi soți au murit după ce au rămas captivi în timpul unui incendiu

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 19 dec. 2025, 16:59

Doi soți au murit după ce au rămas captivi în timpul unui incendiu

Doi cetățeni japonezi, soț și soție, și-au pierdut viața luni, la Tokyo, după ce au rămas blocați într-o cameră de saună privată care a fost cuprinsă de flăcări, relatează BBC.

Poliția din capitala Japoniei anchetează circumstanțele tragediei, luând în calcul posibilitatea ca un mâner de ușă defect să fi împiedicat evacuarea celor doi. Incendiul a avut loc la Sauna Tiger, situată în cartierul Akasaka, potrivit presei locale.

În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit că sistemul de alarmă de urgență al unității era dezactivat și se afla în această stare de aproximativ doi ani. La sosirea pompierilor, chemați în jurul orei locale 12:25 după declanșarea alarmei de incendiu, mânerul ușii de la sauna privată a fost găsit pe podea.

Victimele au fost identificate ca fiind Yoko Matsuda, în vârstă de 37 de ani, manichiuristă, și soțul ei, Masanari Matsuda, de 36 de ani, proprietar al unui salon de înfrumusețare, conform informațiilor apărute în presa japoneză.

Reprezentanții Sauna Tiger au transmis un mesaj de condoleanțe pe site-ul oficial: „Transmitem cele mai sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune pentru durerea și suferința profundă, care nu pot fi exprimate în cuvinte”. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate cauzele incendiului și eventualele responsabilități.

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