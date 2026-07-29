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Bulgarul Teodor Kabakciev, victorie la Red Bull Romaniacs

SURSA: Facebook / Emanuel Gyenes, credit foto: Irina Petrichei

SURSA: Facebook / Emanuel Gyenes, credit foto: Irina Petrichei

Scris deStoica Marian
Publicat29 iul. 2026, 08:22
Sursărealitatea.net

Bulgarul Teodor Kabakciev a câștigat marți prologul clasei Gold din cadrul celei de-a 23-a ediții a competiției de hard enduro Red Bull Romaniacs, desfășurat la Sibiu.

Bulgarul Teodor Kabakciev a câștigat marți prologul clasei Gold din cadrul celei de-a 23-a ediții a competiției de hard enduro Red Bull Romaniacs, desfășurat la Sibiu.

Kabakciev a fost urmat în clasament de britanicul Mitch Brightmore, și de germanul Manuel Lettenbichler, multiplu câștigător al competiției. La clasa Silver, victoria i-a revenit chinezului Jiawei Sun. În competiția Bronze, primele două locuri au fost ocupate de mexicanii Jesus Zavala și Stanislas Zavala, tată și fiu.

Românul Emanuel Gyenes, aflat la cea de-a 23-a participare la Romaniacs, s-a clasat pe poziția a opta. Ediția din acest an a celebrei competiții de hard enduro reunește peste 600 de concurenți din mai mult de 60 de țări. Competiția se desfășoară în județul Sibiu și în zonele limitrofe, în perioada 28 iulie – 1 august.

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