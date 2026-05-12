FCSB a făcut doar egal cu Unirea Slobozia: „Un meci slab făcut de noi”

Florin Tănase a criticat prestaţia FCSB-ului după remiza cu Unirea Slobozia, şi a spus că echipa a făcut un meci slab, în ciuda ocaziilor create.

”Un meci slab făcut de noi. Chiar dacă am avut câteva ocazii clare, am controlat jocul, era de aşteptat asta, dar trebuia să marcăm şi să câştigăm. Ne îngrijorează faptul că nu marcăm, e normal, nu contează că urmează acel baraj important, noi trebuie să marcăm meci de meci, pentru că suporterii de asta vin la stadion, să vadă goluri.

Nu e uşor când eşti obişnuit să joci cu presiunea de a te lupta pentru trofee. Când joci în play-out e diferit, dar suntem la un club mare, s-a întâmplat ca acest an să fie foarte slab, acum, pe final, trebuie să avem o tresărire de orgoliu, să câştigăm barajele, să mergem în Europa şi să salvăm sezonul.

E clar, suntem mulţi jucători cu experienţă. La ora jocului trebuie să ne ridicăm la un nivel înalt şi să demonstrăm pe teren că suntem la cea mai mare echipă din ţară.

Avem nevoie de suporteri, îi aşteptăm alături de noi, pentru că doar împreună cu ei ne putem face meciul mai uşor”, a declarat Florin Tănase.