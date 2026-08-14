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Fotbal: CFR Cluj, învinsă de Tromso IL și în manșa secundă din Conference League

CFR Cluj, eșec și la Tromso

CFR Cluj, eșec și la Tromso

Scris deStoica Marian
Publicat14 aug. 2026, 08:07
Sursărealitatea.net

CFR Cluj a fost eliminată din Conference League la fotbal de echipa norvegiană Tromso IL, care s-a impus cu scorul de 2-1 (1-0), joi seara, pe Romssa Arena din Tromso, în manșa a doua a turului al treilea preliminar al competiției.

După catastrofa din prima manșă (0-5), CFR nu mai avea șanse de calificare, dar a reușit să piardă onorabil în Norvegia, Meriton Korenica (78) marcând golul de onoare. Pentru scandinavi au punctat Leon Hien (6) și Isak Vadebu (48).

Meciul a fost la discreția gazdelor, care au marcat de două ori, dar au ratat destule ocazii de gol, având și două bare.

În min. 2, Camoes a trimis din unghi, dar Vâlceanu a salvat golul. În min. 6, Hien a reluat din 2 metri recentrarea lui Lars Larsen, la cornerul executat de Nyhammer.

Prima repriză s-a jucat la poarta lui Vâlceanu, dar gazdele nu au mai avut ocazii mari.

După pauză, Nyhammer a executat din nou foarte bine un corner (48), iar Vadebu a marcat cu capul de la 4 metri.

Nyhammer (55) și Elvebu (64) au trimis mingea în barele porții clujene, iar Vâlceanu s-a remarcat la șuturile lui Innvaer (72) și Heine Larsen (75).

Korenica (78) a marcat golul de onoare al CFR-ului, condusă de pe margine de Laurențiu Rus, cu un șut plasat de la 16 metri.

Norvegienii vor avea o adversară valoroasă în play-off-ul Conference League, pe Brighton & Hove Albion, a opta clasată în sezonul trecut în Premier League.

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