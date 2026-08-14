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Sport· 1 min citire
Tenis: Iga Swiatek a triumfat la turneul WTA de la Toronto
Iga Swiatek
Publicat14 aug. 2026, 09:55
Sursărealitatea.net
Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek a cucerit primul său titlu din acest an, joi seara, învingând-o categoric în două seturi, 6-2, 6-3, pe kazaha Elena Rîbakina, în finala turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 7.433.076 de dolari.
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