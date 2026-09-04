Marius Baciu, înaintea derby-ului cu Dinamo: ce se întâmplă cu Crețu și cine poate debuta la FCSB

Marius Baciu a transmis un mesaj ferm înaintea derby-ului Dinamo – FCSB, programat sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20:30.
Antrenorul roș-albaștrilor susține că are sprijinul conducerii și al patronului și a vorbit despre situația lui Valentin Crețu, absența lui Octavian Popescu și șansele ca noile transferuri să fie folosite în derby.
Baciu nu se teme de demitere
Fostul fundaș al Stelei a fost întrebat despre informațiile potrivit cărora poziția sa pe banca FCSB ar fi în pericol. Baciu a respins scenariul și a insistat că se simte susținut de conducerea clubului și de suporteri.
Antrenorul a contestat și unele informații apărute în spațiul public despre tensiunile din staff și despre relația sa cu Florin Tănase sau Lucian Filip. Baciu spune că deciziile din cadrul echipei îi aparțin și că are ultimul cuvânt în privința pregătirii formației.
Ce spune despre Valentin Crețu
Valentin Crețu rămâne unul dintre subiectele importante înaintea derby-ului. Fundașul a fost exclus din lot după problemele disciplinare din ultima perioadă, dar a revenit în cadrul echipei.
Baciu spune că se bazează în continuare pe fundaș și îl așteaptă să revină într-o formă bună la antrenamente. Tehnicianul consideră că jucătorul poate recâștiga încrederea suporterilor prin atitudine și evoluții bune.
„Crețu demonstrează zi de zi la antrenament”, a transmis antrenorul, care îl consideră un fotbalist important atât timp cât acesta se află sub contract.
Korenica, Muhar și Drăguș, variante pentru derby
FCSB a oficializat trei transferuri importante înaintea derby-ului: Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș. Dintre cei trei, Korenica este cel mai aproape de a intra în lot pentru partida cu Dinamo. Baciu a explicat că situația fizică a jucătorului urma să fie evaluată după antrenamentul de vineri.
În schimb, antrenorul a recunoscut că nu are suficiente informații despre starea lui Muhar și Denis Drăguș. Pentru noii veniți, problema este și acomodarea rapidă la echipă, într-un moment în care derby-ul se apropie.
Tavi Popescu ratează derby-ul
Octavian Popescu nu va fi o soluție pentru partida cu Dinamo. Mijlocașul este în continuare bolnav, iar stafful medical nu vrea să riște revenirea sa înainte de recuperarea completă.
Baciu a explicat că Popescu a primit îngrijiri medicale la domiciliu și că situația sa este gestionată de stafful medical. Absența sa reprezintă o problemă suplimentară pentru FCSB înaintea unui meci în care echipa are nevoie de toate soluțiile disponibile.
Baciu se așteaptă la un derby echilibrat
Antrenorul FCSB consideră că partida cu Dinamo va fi mult mai dificilă decât victoria cu 5-0 obținută în Cupa României împotriva lui FC Argeș.
Baciu se așteaptă la un meci tactic, cu puține spații și cu o importanță mare acordată disciplinei. Tehnicianul spune că Dinamo este o echipă periculoasă și că jucătorii săi trebuie să fie concentrați pe toată durata partidei.
Derby-ul Dinamo – FCSB se joacă sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf.