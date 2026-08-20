România întâlnește Germania la Campionatul European de fotbal pentru nevăzători

Naționala de fotbal pentru nevăzători a României va întâlni Germania, vineri, de la ora 16:00, în primul meci pentru stabilirea clasamentului final la Campionatul European de la Strasbourg.
Tricolorii au încheiat pe locul al patrulea Grupa B, fără punct acumulat.
România a fost învinsă de Italia și Turcia, cu același scor, 0-2, iar în ultima partidă a fazei grupelor a pierdut în fața Spaniei, scor 0-3.
Turcia a câștigat grupa, cu șapte puncte, urmată de Italia, cu șase puncte, și Spania, cu patru puncte.
Germania, adversara României, a ocupat locul al treilea în Grupa A, cu patru puncte. Formația germană a învins Grecia cu 4-0, a remizat cu Anglia, scor 1-1, și a pierdut la limită în fața Franței, scor 0-1.
Lotul României este alcătuit din Alexandru Cucu, căpitanul echipei, Krisztian Kovacs, Ovidiu Cucu, Luca Negreț, Emanuel Burulea, Cornel Cojocaru, Mihai Pascu, Alexandru Teleki și portarii Cristian Sisilică și Alexandru Radu. Selecționer este Florin Jidanu, iar Vlad Tofan îndeplinește rolul de ghid.
Partida România–Germania va putea fi urmărită în direct pe canalul de YouTube IBSA Blind Euro 2026.