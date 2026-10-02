Peste 200 de abateri descoperite de Poliția Animalelor în Bistrița-Năsăud

Peste 400 de câini au fost verificați în cinci luni, iar controalele s-au încheiat cu amenzi de 2.600 de lei și un dosar penal.
În perioada 30 aprilie – 30 septembrie 2026, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud au desfășurat controale în întreg județul, pentru a verifica respectarea regulilor privind deținerea câinilor periculoși sau agresivi.
În total, au fost legitimate 343 de persoane și verificate 438 de animale. În urma acțiunilor, polițiștii au constatat 210 contravenții, dintre care patru au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 2.600 de lei, iar pentru celelalte au fost dispuse măsuri de remediere.
Cele mai multe abateri, la regimul câinilor periculoși
Dintre neregulile constatate, 140 au vizat regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, 36 au fost încadrate la legislația privind protecția animalelor, iar 34 au privit gestionarea câinilor fără stăpân.
Verificările au fost realizate împreună cu specialiști veterinari, reprezentanți ai Asociației Chinologice Române și ai autorităților locale.
Polițiștii au deschis și un dosar penal după identificarea unui câine periculos introdus ilegal în România. Controalele vor continua pentru prevenirea incidentelor și respectarea obligațiilor legale de către proprietari.