Veste bună în cazul ciobanului de 19 ani dispărut în Bistrița-Năsăud. Tânărul ar fi revenit acasă teafăr
Tânărul cioban a revenit teafăr acasă
Ionuț Alin Constantin, ciobanul de 19 ani dispărut din Runcu Salvei, ar fi revenit acasă teafăr. Sute de oameni au participat la căutări.
Ionuț Alin Constantin, ciobanul în vârstă de 19 ani din Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, ar fi revenit acasă teafăr, după ce a fost căutat timp de mai multe zile de sute de persoane. Informația a fost transmisă vineri dimineață de un apropiat al tânărului, potrivit unor surse citate de Realitatea.NET.
Dispariția lui Ionuț Alin Constantin a mobilizat autoritățile, localnicii și voluntarii din zonă. Tânărul plecase la pășune cu animalele în 29 septembrie și nu mai revenise la domiciliu.
Tânărul de 19 ani ar fi revenit acasă
Potrivit mesajului transmis de unul dintre prietenii tânărului, implicat la rândul său în operațiunea de căutare, Ionuț Alin Constantin s-ar fi întors acasă și este teafăr.
„Alin, băiatul dispărut din Runcu Salvei, a revenit acasă! Este teafăr”, a transmis prietenul acestuia într-un mesaj pe rețelele de socializare, citat de presa locală.
Deocamdată, nu sunt cunoscute detalii despre locul în care s-a aflat tânărul în perioada în care a fost căutat. De asemenea, nu sunt clare circumstanțele în care acesta a revenit acasă.
Ionuț Alin Constantin a dispărut după ce a plecat cu oile
Tânărul de 19 ani din Runcu Salvei, Bistrița-Năsăud, a plecat în dimineața zilei de 29 septembrie cu animalele, însă nu a mai revenit la domiciliu.
Familia a alertat autoritățile după ce a constatat că tânărul nu se întoarce acasă. Animalele au fost găsite ulterior, însă Ionuț nu se afla împreună cu ele.
Dispariția a generat o amplă operațiune de căutare în zona localității Runcu Salvei.
Sute de oameni au participat la căutări
În zilele în care tânărul a fost dat dispărut, în operațiune au fost mobilizați polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști, voluntari și echipaje canine.
Au fost verificate zonele din extravilanul localității, iar echipele de intervenție au folosit inclusiv drone pentru cercetarea terenului. În cadrul operațiunii au fost efectuate verificări și în zona unor lacuri din apropiere, cu ajutorul scafandrilor.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, aproximativ 50 de polițiști, jandarmi și pompieri au participat la căutări, alături de salvamontiști, voluntari și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.
Dispariția a mobilizat comunitatea din Runcu Salvei
Cazul a stârnit o mobilizare importantă în comunitatea locală. Localnicii și voluntarii au participat la căutări, în timp ce autoritățile au extins verificările în mai multe zone.
În momentul dispariției, Ionuț Alin Constantin avea aproximativ 1,70 metri înălțime, 65 de kilograme și părul șaten. La plecare, acesta ar fi purtat o bluză verde și pantaloni albaștri.
Circumstanțele revenirii acasă nu sunt încă clare
Deși informația privind revenirea tânărului acasă reprezintă o evoluție importantă în acest caz, nu sunt cunoscute deocamdată circumstanțele în care acesta a lipsit timp de mai multe zile.
Nici informațiile disponibile public nu explică unde s-a aflat tânărul în perioada dispariției și de ce nu a luat legătura cu familia sau apropiații săi. Aceste aspecte ar putea fi clarificate ulterior.
Ce se știe până acum
Ionuț Alin Constantin are 19 ani și este din Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud.
A plecat la pășune cu animalele pe 29 septembrie 2026.
Nu a mai revenit acasă, iar familia a sesizat dispariția.
Zeci de polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști și voluntari au participat la căutări.
În operațiune au fost folosite câini și drone, iar în anumite zone au intervenit și scafandri.
Vineri, 2 octombrie, un apropiat a anunțat că tânărul ar fi revenit acasă teafăr.
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