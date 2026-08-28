Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League. Meciuri cu Brighton și Getafe

Universitatea Craiova și-a aflat vineri, 28 august 2026, cele șase adversare din faza ligii UEFA Conference League, după ce a fost eliminată de Ararat-Armenia din play-off-ul Europa League.
Oltenii vor juca împotriva lui FC Copenhaga, Brighton, Getafe, Kairat Almaty, Egnatia și Inter Club d’Escaldes. Craiova va avea trei partide pe teren propriu și trei în deplasare.
Craiova începe cu FC Copenhaga
Universitatea Craiova a fost repartizată în urna a patra valorică, iar tragerea la sorți i-a adus un adversar puternic din prima urnă: FC Copenhaga.
Partida împotriva formației daneze se va disputa pe teren propriu. Din urna a doua, oltenii au primit un duel în deplasare cu Brighton, echipă din Premier League.
Getafe vine în Bănie
Al treilea adversar este Getafe, din Spania. Meciul se va disputa pe teren propriu, oferindu-le oltenilor un nou duel cu o formație dintr-un campionat puternic al Europei.
Din urna a patra, Craiova a fost împerecheată cu Kairat Almaty, iar această partidă se va disputa în deplasare.
Două adversare mai puțin cunoscute
Lista este completată de Egnatia din Albania și Inter Club d’Escaldes din Andorra. Craiova va juca împotriva celor de la Egnatia pe teren propriu, în timp ce deplasarea la Inter Club d’Escaldes va închide seria celor șase adversare stabilite la tragerea la sorți.
Adversarele Universității Craiova
Șase meciuri în faza ligii
Formatul Conference League prevede ca fiecare echipă să întâlnească șase adversari, câte unul din fiecare urnă valorică. Universitatea Craiova a intrat în tragerea la sorți cu un coeficient UEFA de 10.500 și a fost repartizată în urna a patra.
Pentru formația din Bănie, parcursul european continuă astfel în Conference League, după eliminarea din Europa League, scor general 1-2 cu Ararat-Armenia. Craiova participă pentru al doilea sezon consecutiv în faza ligii Conference League