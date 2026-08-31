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Sport· 1 min citire
US Open 2026: Gabriela Ruse, eliminată de Jessica Pegula în primul tur
Gabriela Ruse
Publicat31 aug. 2026, 08:31
Sursărealitatea.net
Americanca s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-2, după o partidă care a durat o oră și 23 de minute.
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