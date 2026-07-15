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Actualitate· 2 min citire
Percheziții uriașe: grupare suspectată că „fabrica” vechime în muncă
Percheziții
Publicat15 iul. 2026, 10:40
Actualizat15 iul. 2026, 10:43
SursăRealitatea PLUS
Procurorii DIICOT au declanșat miercuri o amplă operațiune într-un dosar care vizează o presupusă rețea specializată în falsificarea adeverințelor de vechime în muncă. Printre locațiile vizate de percheziții se numără și sediul Casei de Pensii a Municipiului București. Potrivit informațiilor apărute pe surse judiciare, prejudiciul estimat în acest caz depășește 7 milioane de lei.
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