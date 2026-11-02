Accident mortal pe DN 17, în Bistrița-Năsăud!

Tragedie pe DN 17, în Bistrița-Năsăud. Un bărbat de 43 de ani a murit după ce mașina sa a intrat sub remorca unui TIR parcat.
Tragedie în noaptea de duminică spre luni, 2 noiembrie, pe DN 17, în județul Bistrița-Năsăud. Un bărbat în vârstă de 43 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a lovit remorca unui TIR staționat în afara părții carosabile, în localitatea Viișoara.
Impactul a fost extrem de violent, iar mașina a ajuns aproape în întregime sub remorca autotrenului. Echipajele de pompieri au intervenit pentru descarcerarea șoferului, însă, în ciuda eforturilor salvatorilor, acesta nu a mai putut fi salvat.
Accident grav în Viișoara. Autoturismul a intrat sub remorca unui TIR
Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 23:50, în apropierea unei stații de alimentare cu carburanți din localitatea Viișoara, pe DN 17.
Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, bărbatul de 43 de ani, din localitatea Livezile, se deplasa pe direcția Crainimăt – Viișoara. La un moment dat, acesta ar fi pierdut controlul direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu semiremorca unui ansamblu de vehicule staționat în afara drumului.
În urma impactului, autoturismul a fost grav avariat și a ajuns aproape complet sub remorca camionului.
Pompierii au intervenit pentru descarcerarea șoferului
La locul accidentului au fost mobilizate echipaje de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud.
Salvatorii au identificat o victimă încarcerată în autoturismul distrus. Operațiunea de descarcerare a fost dificilă, având în vedere poziția mașinii, prinsă aproape în totalitate sub semiremorca TIR-ului.
Pompierii au reușit să extragă victima, însă medicii au constatat că bărbatul prezenta leziuni incompatibile cu viața.
Șoferul camionului nu a fost rănit în urma accidentului. Acesta se afla în timpul perioadei de odihnă, cu autotrenul staționat în afara carosabilului.
Polițiștii cercetează cauzele accidentului mortal de pe DN 17
Polițiștii din Bistrița-Năsăud au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.
Anchetatorii urmează să stabilească de ce șoferul a pierdut controlul direcției de deplasare și care au fost factorii care au dus la producerea accidentului.
Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de circulație timp de peste o oră și jumătate, pentru intervenția echipajelor de salvare și desfășurarea cercetărilor la fața locului.