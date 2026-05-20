Accident rutier, pe DN 7 în Vâlcea. Un TIR încărcat cu energizante s-a răsturnat peste o mașină parcată

Circulația rutieră a fost blocată marți seară pe DN7, în localitatea Bujoreni, după ce un TIR încărcat cu băuturi energizante s-a răsturnat peste un autoturism aflat în afara carosabilului.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, accidentul a fost provocat de un șofer în vârstă de 55 de ani, din județul Covasna.

Bărbatul conducea un ansamblu auto încărcat cu băuturi energizante când, din motive care urmează să fie stabilite, a pierdut controlul direcției de deplasare.

TIR-ul s-a răsturnat și a căzut peste un autoturism care era parcat în afara părții carosabile.

Nu au existat victime

Din fericire, în urma impactului nu au fost înregistrate persoane rănite.

Autoritățile au precizat că accidentul s-a soldat exclusiv cu pagube materiale.

Șoferul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Traficul a fost blocat temporar

Pentru intervenția echipajelor specializate și pentru operațiunile de îndepărtare a vehiculului răsturnat, traficul rutier în zonă a fost blocat temporar.

Polițiștii au dirijat circulația și le-au recomandat șoferilor să utilizeze rute alternative pentru evitarea aglomerației.