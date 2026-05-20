Jaqueline Cristian continuă forma excelentă. Recompensa uriașă după calificarea în sferturile turneului de la Strasbourg

Jaqueline Cristian continuă seria rezultatelor bune din acest sezon, după ce s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Strasbourg, competiție în care a trecut de daneza Clara Tauson în două seturi, scor 6-1, 7-5.

Sportiva din România traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei, reușind recent să pătrundă pentru prima dată în Top 30 mondial. La începutul lunii mai, Jaqueline Cristian a urcat până pe locul 28 în clasamentul WTA.

Pentru calificarea în sferturile competiției din Franța, românca va primi un premiu de 30.435 de euro și 108 puncte WTA.

Dacă va merge mai departe în semifinale, recompensa financiară va crește la 57.395 de euro, iar numărul punctelor acumulate în clasamentul mondial va ajunge la 195.

În următoarea fază a turneului, Jaqueline Cristian o va întâlni pe Daria Kasatkina, care și-a asigurat prezența în sferturi după victoria obținută împotriva americancei Peyton Stearns.