Armistițiul temporar calmează piețele. Petrolul se ieftinește puternic: este cea mai mare scădere din ultimii 6 ani
Piața petrolului reacționează la armistițiul în conflictul dintre SUA, Iran și Israel, precum și la garanțiile oferite de Teheran, ceea ce duce la o scădere de până la 16% a cotațiilor Brent. Țițeiul ușor (WTI) din SUA a scăzut cu până la 19% intraday, aceasta fiind cea mai mare scădere zilnică din ultimii șase ani. Pierderile au fost apoi ușor reduse, dar prețul este încă în scădere cu 16%, la 94,47 dolari pe baril.
Țițeiul Brent urmează exemplul, scăzând cu până la 16%, ajungând la aproape 92,21 dolari pe baril.
Scăderea accentuată reflectă o schimbare a așteptărilor pieței, deoarece un acord de încetare a focului de două săptămâni și angajamentul Teheranului față de transportul maritim în siguranță diminuează temerile privind întreruperi majore ale aprovizionării.
