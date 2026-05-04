AUR respinge concedierile propuse de Bolojan. George Simion: „Susținem reformele, nu și tăierile de venituri”

Sursă: realitatea.net

AUR anunță o susținere condiționată pentru reformele administrative propuse de Ilie Bolojan, respingând ferm măsurile privind concedierile și tăierile de venituri. Reprezentanții formațiunii susțin că astfel de decizii afectează direct populația vulnerabilă și nu reprezintă o soluție reală pentru reducerea cheltuielilor bugetare, pledând pentru o eficientizare a statului care să nu sacrifice stabilitatea financiară a cetățenilor.

Liderul AUR, George Simion, a nuanțat poziția partidului său față de inițiativele de reformă ale lui Ilie Bolojan, precizând că, deși susține eficientizarea statului, respinge ferm metoda concedierilor directe și a tăierilor de venituri. Într-o intervenție la „Europa FM” , Simion a propus o abordare alternativă: reducerea personalului bugetar prin „pensionări naturale” și blocarea noilor angajări, dublată de comasarea instituțiilor. Acesta și-a exprimat nemulțumirea față de nivelul cheltuielilor publice, susținând că, în ciuda promisiunilor de austeritate, acestea au rămas blocate la nivelul anului 2025.

În plan politic, președintele AUR a subliniat flexibilitatea ideologică a formațiunii sale, menționând că partidul găsește puncte comune atât cu USR, cât și cu PSD, în funcție de specificul fiecărui proiect legislativ. Referitor la parcursul european, Simion a dat asigurări că o eventuală guvernare AUR nu ar bloca accesarea fondurilor europene, deși a atras atenția asupra necesității de a regândi politica de împrumuturi a României, în contextul în care programul PNRR se apropie de finalizare în luna august.

O componentă majoră a declarațiilor sale a vizat industria de apărare și achizițiile de armament. George Simion a ridicat semne de întrebare asupra contractelor încheiate cu grupul german Rheinmetall, invocând suspiciuni de nereguli privind o plată de 600 de milioane de euro. Acesta a reclamat o lipsă de transparență similară cu cea din „dosarul Pfizer”, susținând că alte companii relevante, precum Beretta, sau chiar conducerea Romarm, ar fi fost ignorate în procesul de achiziție. În acest sens, liderul AUR a anunțat intenția de a sesiza DNA pentru a verifica modul în care sunt gestionate fondurile prin programul SAFE.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026