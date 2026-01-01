Bilanț negru: trei români au fost răpuși de gripă, mii de îmbolnăviri

Trei români au fost răpuși de gripă, în timp ce zeci de mii au fost infectați și au luat cu asalt camerele de gardă ale spitalelor.

În total, vorbim despre trei decese înregistrate în țara noastră de la debutul acestui sezon gripal. Două decese au fost confirmate în ultima săptămână. Este vorba despre persoane cu vârsta de peste 65 de ani.

Potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), în ultima săptămână au fost raportate peste 70.000 de cazuri de infecții respiratorii. Dintre acestea, 12.000 de persoane au fost diagnosticate cu gripă și cele mai multe au gripă tip A.

La probele secvențiate în Institutul Cantacuzino a fost detectată această nouă variantă care este mult mai contagioasă.

INSP: Măsuri recomandate pentru prevenirea gripei

Dată fiind creșterea numărului cazurilor de gripă pe teritoriul României, INSP – Institutul Național de Sănătate Publică recomandă respectarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor. Persoanele eligibile pentru vaccinare, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere.

Vaccinul gripal este compensat pentru anumite categorii populaționale:

Compensat 100%:

* Copii cu vârsta ≥ 6 luni și < 19 ani

* Persoane cu vârsta peste 65 de ani

* Persoane cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani cu boli cronice

* Personal medico-sanitar și auxiliar

* Gravide

Compensat 50%:

* Persoane cu vârsta ≥ 45 de ani și < 65 de ani, fără boli cronice

Întrebați medicul sau farmacistul despre vaccinul gripal adecvat pentru dumneavoastră!

Măsuri recomandate pentru prevenirea gripei, cât și beneficii ale vaccinării, pot fi regăsite la următoarele link-uri:

https://insp.gov.ro/2025/12/12/recomandari-pentru-populatie-in-contextul-intensificarii-circulatiei-virusului-gripal-ah3n2-subclada-k-si-al-debutului-sezonului-gripal-in-romania/

https://insp.gov.ro/masuri-recomandate-pentru-prevenirea-gripei/

https://insp.gov.ro/2025/10/21/beneficiile-vaccinarii-antigripale/

Sursa: Realitatea Medicala