Călin Georgescu, mesaj public în plină criză energetică. Noi evoluții în dosarele sale
31 mar. 2026, 07:53
Călin Georgescu iese astăzi în fața românilor cu un mesaj important în plină criză energetică. Președintele interzis se va prezenta în această dimineață la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură care i-a fost prelungită săptămâna trecută chiar de ziua sa.
Este o săptămână extrem de importantă pentru Călin Georgescu, pentru că, potrivit unor surse, parchetul va contesta decizia de eliminare a anumitor probe din cel de-al doilea dosar, cel în care este acuzat de acțiuni contra ordinii constituționale.
Totodată, avocații lui Călin Georgescu vor contesta și măsura prelungirii controlului judiciar. Joi va fi prezent la un nou termen la Curtea de Apel București.
