Ce se va întâmpla cu Sfânta Lumină de la Ierusalim. Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte: ”Va fi probabil ca în perioada pandemiei”
Părintele Arhimandrit Ioan Meiu, reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a dezvăluit, sâmbătă seară, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că Lumina Sfântă de la Ierusalim ar putea fi adusă, ca în pandemie, de un cerc restrâns de preoți.
„Se fac demersuri prin Ministerul de Externe israelian, care a acordat aviz pozitiv curselor speciale din țările creștin-ortodoxe pe aeroportul Ben Gurion pentru a transporta Sfânta Lumină acolo unde creștinii doresc.
Deci cursele speciale care vin din țări ca România, Rusia, Grecia, Cipru și așa mai departe, au undă verde din partea guvernului israelian pentru a transporta Sfânta Lumină.
Sperăm să nu escaladeze conflictul și să avem în acea zi a Sâmbetei Mari mai puține rachete pe aeroportul din Ben Gurion și de deasupra Tel Aviv-ului ca să putem zbura și să venim cu Sfânta Lumină către țară.
Ceremonia pogorârii Sfintei Lumini va fi probabil ca în perioada pandemiei, când doar patriarhul și cu câțiva reprezentanți au intrat în Sfântul Mormânt și au slujit la ceremonia aceasta de aprindere a Sfintei Lumini”, a declarat reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News