Fetița de 12 ani din Bistrița Năsăud lovită pe trotuar a murit la spital

Fetița de 12 ani lovită de o mașină pe un trotuar din Mureșenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, a murit la spital. Copila fusese rănită grav luni, după ce un autoturism a ajuns pe trotuar și a lovit trei persoane.
Accidentul s-a produs pe Drumul Național 17. La volan se afla un bărbat de 59 de ani, din județul Botoșani. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, șoferul ar fi pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și a urcat pe trotuar. Autoturismul a lovit trei persoane: fetița de 12 ani, o altă minoră de 11 ani și o femeie de 31 de ani. După impact, mașina a lovit și trei autoturisme parcate.
Fetița a fost resuscitată și dusă cu elicopterul SMURD la Târgu Mureș
Fetița de 12 ani a fost găsită în stop cardio-respirator. Medicii au reușit să o resusciteze la locul accidentului, iar apoi copila a fost transportată de urgență cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Înainte ca decesul să fie confirmat, reprezentanții spitalului anunțau că starea ei era critică.
„Fetița este în ATI copii la SCJU Târgu Mureș, este în stare critică, intubată, ventilată mecanic”, declara Mariana Moldovan, purtătorul de cuvânt al spitalului.
Celelalte două victime au fost externate
În accident au mai fost rănite o fetiță de 11 ani și o femeie de 31 de ani. Acestea au fost duse la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, unde au primit îngrijiri medicale. Cele două victime au scăpat cu răni ușoare și au fost externate în aceeași zi, cu recomandări medicale.
„În urma evaluării clinice și paraclinice din UPU-SMURD, s-a stabilit că minora de 11 ani a suferit traumatisme și escoriații la ambii genunchi, iar femeia de 31 de ani, contuzii la umărul și piciorul stâng. Ambele au fost externate cu recomandări medicale”, a declarat Camelia Strungari, reprezentanta SCJU Bistrița.
Polițiștii continuă cercetările
Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs accidentul. Comunitatea din Mureșenii Bârgăului este în stare de șoc după moartea fetiței de 12 ani.