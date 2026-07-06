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Transfer-bombă pentru Radu Drăgușin! Italienii anunță mutarea care îl face cel mai scump fundaș din istoria clubului
Radu Drăgușin
Radu Drăgușin este foarte aproape de o revenire în Serie A. Presa din Italia anunță că internaționalul român de la Tottenham Hotspur se află în negocieri avansate cu Fiorentina, iar transferul ar putea fi oficializat în perioada imediat următoare.
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