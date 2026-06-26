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Maia Sandu atac dur: proiectul unirii cu România, „o operațiune de discreditare orchestrată de un agent al Moscovei”

Maia Sandu

Maia Sandu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 10:45

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a criticat inițiativa legislativă referitoare la unirea României cu Republica Moldova, lansată de partidul S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă. Potrivit acesteia, demersul nu ar urmări un scop real de apropiere între cele două state, ci ar avea rolul de a compromite ideea de unificare.

Maia Sandu susține că proiectul, care ar fi fost adoptat tacit de Camera Deputaților de la București, ar fi fost promovat de o persoană pe care o descrie drept „agent al Moscovei”, afirmând că întreaga inițiativă este menită să discrediteze subiectul unirii în spațiul public.

„Este un document propus de un agent al Moscovei, iar scopul acestei acțiuni este să discrediteze ideea unirii, nu altceva. Este ca și cum cineva ar merge în Parlament cu o propunere prin care Franța să devină parte a Republicii Moldova și ar cere implementarea ei. Nu așa funcționează procesul de unire, lucru pe care îl înțelegem cu toții foarte bine”, a declarat Maia Sandu.

Întrebată despre posibilitatea organizării unui referendum privind unirea cu România în viitorul apropiat, președintele Republicii Moldova a precizat că, în opinia sa, țara nu se află în acest moment aproape de un asemenea scenariu.

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