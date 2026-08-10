Iuri Pilipson, directorul celui de-al Doilea Departament European al Ministerului rus de Externe, susține că România oferă sprijin militar și logistic direct Ucrainei. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției TASS, din care Ambasada Rusiei la București a publicat fragmente traduse în limba română. Diplomatul rus afirmă că portul Giurgiulești ar fi folosit pentru transportarea unor mărfuri destinate armatei ucrainene. Acesta nu a prezentat însă dovezi în sprijinul acuzațiilor sale.
„România este deja implicată în acordarea de sprijin militar și logistic direct regimului de la Kiev”, a declarat Iuri Pilipson. Potrivit acestuia, portul Giurgiulești, al cărui operator a fost achiziționat de România, a devenit „un nod de tranzit pentru livrarea către Ucraina a diverselor mărfuri, inclusiv a celor destinate nevoilor Forțelor Armate ale Ucrainei”. Prin acest port ar trece peste 70% dintre importurile și exporturile Republicii Moldova realizate pe cale maritimă. Diplomatul a amintit că achiziția operatorului a fost prezentată la București drept un pas către „reunificarea economică”, iar portul ar urma să fie folosit și în procesul de reconstrucție a Ucrainei.
Pilipson consideră că aplicarea acestor planuri are „un viitor incert”. El susține că sprijinul oferit de România Kievului „trezește îndoieli cu privire la adevăratele obiective ale utilizării portului Giurgiulești în perspectiva imediată”. Oficialul rus a criticat și Grecia pentru ajutorul acordat Ucrainei. În schimb, el a salutat pozițiile unor politicieni europeni care susțin reluarea dialogului cu Rusia.
„Atitudinea oficialilor de la Atena de a continua sprijinul acordat Kievului trezește un profund regret”, a declarat diplomatul. Acesta susține că ajutorul oferit armatei ucrainene de statele membre NATO apropie alianța de o confruntare directă cu Rusia. „Este evident că responsabilitatea pentru evoluția negativă a evenimentelor va reveni celor care, în Europa, pun în joc în mod iresponsabil soarta propriului popor”, a avertizat Pilipson. El a lăudat pozițiile președintelui Adunării Naționale a Sloveniei și ale politicianului bulgar Rumen Radev.
Oficialul rus a vorbit și despre o posibilă unire a Republicii Moldova cu România. El susține că majoritatea cetățenilor moldoveni nu își doresc acest lucru și că promovarea subiectului în presă ar face parte dintr-o campanie de influențare a opiniei publice. Pilipson a invocat datele recensământului din 2024, potrivit cărora 76,7% dintre locuitorii Republicii Moldova s-au declarat moldoveni, iar 8% români. „Majoritatea covârșitoare a locuitorilor Republicii Moldova, după cum știm, nu dorește să renunțe nici la identitatea sa națională, nici la statalitate”, a afirmat acesta.
Iuri Pilipson a criticat și intenția Muntenegrului de a introduce vize pentru cetățenii ruși. Diplomatul a comparat măsura cu „un foc tras în propriul picior”. El susține că decizia, luată în numele integrării europene, ar provoca noi probleme economiei muntenegrene. Potrivit oficialului rus, efectele ar urma să fie resimțite de numeroși cetățeni, deoarece turismul reprezintă una dintre principalele surse de venit ale țării.