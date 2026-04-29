Nicușor Dan deschide ușa unirii: „Noi suntem gata”

Președintele Nicușor Dan a reacționat, miercuri, la declarațiile făcute de omologul său de peste Prut, Maia Sandu, referitoare la ideea unirii cu România ca posibilă cale de accelerare a integrării europene.

Șeful statului a subliniat că poziția României rămâne neschimbată și se bazează pe decizia adoptată în unanimitate de Parlament în 2018, potrivit căreia țara noastră este pregătită pentru un astfel de pas, dacă acesta va fi dorit de cetățenii Republicii Moldova.

„Din partea României nu s-a modificat nimic față de acel vot. Suntem pregătiți în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova își vor exprima această dorință”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a insistat că decizia aparține exclusiv moldovenilor și trebuie să reflecte voința democratică a acestora.

„Totul depinde de aspirațiile și opțiunile cetățenilor Republicii Moldova, pe care le respectăm pe deplin. Dacă va exista o majoritate în favoarea acestui proiect, România este pregătită”, a adăugat președintele.

Declarațiile vin în contextul în care Maia Sandu a subliniat recent că integrarea europeană a țării sale nu mai este doar un obiectiv politic, ci o necesitate pentru viitorul Republicii Moldova.