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Noi detalii cutremurătoare în cazul fetiței din Bistrița Năsăud, ucise pe trotuar: ce a aflat copila înainte de impact

Accident / Sursa foto: Timponline.ro

Accident / Sursa foto: Timponline.ro

Scris deStoica Marian
Publicat18 iun. 2026, 08:18
Sursărealitatea.net

Apar noi detalii dramatice în cazul elevei ucise pe trotuar de un șofer de 59 de ani care adormise la volan. Fetița de 12 ani aflase de doar cinci minute că va lua premierul 3 la școală și că părinții îi pregătesc o surpriză. Aceasta a murit la spital, la o zi după impact, iar colegii și profesorii i-au făcut un altar de lumânări.

La intrarea în clasă şi la banca unde stătea, colegii au aprins mai multe candele.

Fetiţa a fost anunţată cu doar 5 minute înainte de ieșirea de la cursuri că va primi premiul 3. Nu a apucat să se bucure prea mult pentru că a fost lovită în plin pe trotuar şi târâtă 20 de metri de o mașină scăpată de sub control. Copila a fost transportată în stare gravă la spital, însă medicii nu au mai putut să o salveze. Micuţa provenea dintr-o familie cu nevoi materiale și mai are patru frați. Comunitatea va face eforturi pentru a-i ajuta pe părinţi să o conducă pe fetiță pe ultimul drum.

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