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Actualitate· 2 min citire
Primarul Bistriței îl sfidează pe Ilie Bolojan și refuză să stingă iluminatul public: „Nu fac rabat la siguranța cetățeanului”
Iluminat public
Publicat4 aug. 2026, 13:43
SursăRealitatea.net
Primarul Bistriței, Gabriel Lazany, refuză să oprească iluminatul public în timpul crizei energetice. Edilul PSD spune că nu va pune în pericol siguranța oamenilor doar pentru a respecta apelul făcut de premierul Ilie Bolojan. Iluminatul nu va fi oprit și nici redus în intensitate. Primarul susține că oprirea iluminatului arhitectural ar aduce o economie foarte mică.
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