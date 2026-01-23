Sărbătoare 23 ianuarie. Doi mari sfinți sunt pomeniți de Biserică. Cruce neagră în calendar

Unul dintre sfinți a rămas fără părinți când era copil

Pe data de 23 ianuarie a fiecărui an se face pomenirea a doi mari sfinți. Sfântul Sfinţit Mucenic Clement şi Sfântul Mucenic Agatanghel sunt prăznuiţi de Biserica Ortodoxă la 23 ianuarie.

Ortodoxe

Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic

Greco-catolice

Sf. m. Clement şi Agatanghel

Romano-catolice

Ss. Emerenţiana, fc. m.; Ildefons, ep.

Sfântul Clement s-a născut în jurul anului 250, în timpul împăratului Valerian (253-259), în Ancira (astăzi Ankara), aflată în ţinutul Galatei (regiune antică a Asiei Mici, situată între Capadocia, Pont şi Bitinia).

Tatăl său era închinător la idoli şi a murit la scurt timp după naşterea sa. Mama Sfântului Clement, Sofia, era creştină, hrănindu-l pe el mai mult cu dreapta credinţă, decât cu laptele. L-a adus la Hristos, luminându-l cu Sfântul Botez şi i-a dat numele Clement, care în limba greacă, înseamnă "mlădiţă de vie".

La vârsta de 12 ani a rămas orfan şi de mamă. A fost luat spre creştere de o prietenă a mamei sale, cu numele tot Sofia. Împreună cu mama sa adoptivă, Sfântul Clement strângea în casa acesteia copii săraci şi abandonaţi, pe care îi hrăneau, îi îmbrăcau şi le dădeau educaţie.

Pentru covârşitoarea lui înţelepciune, şi după doi ani de când urcase prima treaptă clericală, Sfântul Clement a fost hirotonit episcop al cetăţii sale natale, la vârsta de 20 de ani.

În vremea persecuţiilor împotriva creştinilor a suferit chinuri mari şi o lungă perioadă de timp a fost de multe ori întemniţat şi supus unor suferinţe de neînchipuit pentru a se lepăda de credinţa sa în Hristos.

Despre cât de mult au suferit Sfântul Clement şi Sfântul Agatanghel, istoricul bisericesc grec Nichifor Callist spunea că: "De la zidirea lumii, pe toţi cei ce pentru Dumnezeu au pătimit chinuri, ori în ce fel de chin, prin foc, prin fier, prin pietre, prin lemne şi cei ce cu fiarele s-au luptat şi prin închisori mult timp s-au chinuit şi prin diferite feluri de morţi, în pământ, în apă şi în văzduh s-au sfârşit, şi cei ce au fost pierduţi de ger şi de arşiţă mare, şi ori cu ce alte chinuri şi pedepsiri s-au lipsit de viaţă, pe toţi aceia i-au întrecut Sfântul Clement împreună cu Sfântul Agatanghel, prin pătimirile lor cele multe".

Sursa: Realitatea Spirituala