Prima reacție a Kievului după incidentul din Portul Constanța: drona era provenită din Ucraina
Explozie Constanța
Autoritățile ucrainene au reacționat la câteva ore după incidentul produs vineri în Portul Constanța, confirmând că drona maritimă care a explodat aparținea Forțelor Navale ale Ucrainei.
Într-un comunicat oficial, partea ucraineană a precizat că aparatul fără pilot se afla într-o misiune desfășurată în zona operațională a Mării Negre, însă a pierdut controlul și a ajuns în apropierea litoralului românesc.
„În timpul îndeplinirii unor misiuni în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile navale fără pilot ale Marinei Forțelor Armate Ucrainene a pierdut controlul și a ajuns în largul coastelor României.
Forțele Navale ale Ucrainei au transmis informațiile necesare forțelor navale ale României pentru a preveni pierderile în rândul populației civile”, au transmis Forțele Armate ucrainene.
Poziția Kievului vine după ce incidentul din Portul Constanța a generat reacții atât în România, cât și în Rusia. Autoritățile continuă să analizeze circumstanțele în care drona a ajuns în zona portuară și modul în care s-a produs explozia.
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