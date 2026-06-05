Poziția Kremlinului după explozia din Portul Constanța. Ambasada Rusiei indică Ucraina ca drept responsabilă

Ambasada Federației Ruse în România a transmis o reacție oficială după incidentul petrecut în Portul Constanța, unde o dronă maritimă a explodat. Reprezentanții Moscovei susțin că aparatul implicat ar fi fost o dronă navală ucraineană și resping categoric orice asociere a Rusiei cu evenimentul.

Într-o postare publicată pe Facebook, Ambasada Rusiei a afirmat că informațiile comunicate până în prezent despre incident nu oferă o imagine completă asupra situației și a susținut că vehiculele descoperite în zonă ar aparține Ucrainei.

„Având în vedere informațiile intenționat incomplete difuzate de Ministerul Apărării Naționale al României cu privire la drona maritimă care a explodat în portul Constanța, precum și la alte trei drone similare aflate în derivă către apele teritoriale românești, Ambasada Rusiei în România aduce la cunoștința opiniei publice românești faptul că este vorba despre vehicule maritime fără pilot ucrainene, utilizate de regimul de la Kiev pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile și pentru crearea unor amenințări la adresa siguranței navigației în Marea Neagră.

Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”, a scris, pe Facebook, Ambasada Rusiei în România.

Reacția vine după incidentul produs în Portul Constanța și în contextul informațiilor privind prezența unor drone maritime aflate în derivă în apropierea apelor teritoriale românești. Autoritățile române continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.