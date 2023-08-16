Document-bombă prezentat de Anca Alexandrescu. Cum arată planul de AUSTERITATE bugetară, de unde taie guvernul bani

Document-bombă prezentat marți seară de Anca Alexandrescu, la Culisele Statului Paralel
Document-bombă prezentat marți seară de Anca Alexandrescu, la Culisele Statului Paralel. Jurnalista a intrat în posesia unei variante de lucru a documentului în care sunt prevăzute măsurile de austeritate fiscală ce urmează să fie operate în ministere și companiile de stat, dar și la nivelul autorităților locale.
Potrivit realizatoarei, draftul de lucru, din care a spicuit doar câteva măsuri importante, are 46 de pagini.
– reducerea numărului de secretari de stat cu 20% până la 1 ianuarie 2024
– reducerea cu 50% a numărului de consilieri din cabinetele demnitarilor sau asimilați acestora, cum ar fi consilierii președinților și vicepreședinților de Consilii Județene, directori generali din companiile naționale;
– achiziția de telefoane mobile nu poate depăși 500 de lei, abonamentul nu poate depăși 50 de lei;
– cheltuielile autorităților publice locale aferente culturii, religiei, sportului, nu pot depăși 7,5% din veniturile proprii realizate;
– numărul membrilor în CA nu poate trece de 7, daca acele companii au cifra de afaceri de 7,3 milioane de euro. Pentru o cifră mai mică, numărul maxim de membri nu poate trece de 5;
– remunerațiile în CA scad și se dau in funcție de rezultate (companiile nu au datorii la buget, nu au arierate);
– nu mai pot fi achiziționate mașini mai scumpe de 23 de mii de euro;
– diurna nu poate depăși 265 de lei, ce trece peste se plătește personal;
– sponsorizarile sportive/culturale de către regiile autonome, companiile nationale, nu pot depasi 0,25% din cifra de afaceri;
– institutele de Dezvoltare cercetare se comaseaza (pana acum aveau acelasi tip de institut si ministere, Academia Romana etc) astfel incat sa se reduca cu 15% cheltuielile de personal, in acelasi timp sa se reduca cu 15% nr. de posturi efectiv ocupate
În cursul zilei de miercuri, Realitatea Plus ca continua să prezinte fragmente din proiectul planului de austeritate bugetară, menit să reducă deficitul uriaș.
Datoria guvernamentală a crescut, în mai 2023, la 731,28 miliarde lei, faţă de 712,12 miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor.