Economie· 1 min citire

Motorina a trecut din nou de 10 lei în toată țara, la doar două zile după reducerea accizei

Foto: Arhivă

Foto: Arhivă

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 18 aug. 2026, 13:56

Motorina standard a revenit peste pragul de 10 lei pe litru în toată România, potrivit datelor platformei PECO Online.

Marți, 18 august 2026, cel mai mic preț afișat la nivel național este de 10,02 lei/litru, la o benzinărie Rompetrol din Clinceni, județul Ilfov. Situația apare la numai două zile după intrarea în vigoare a reducerii cu 20% a accizei, care coborâse temporar motorina sub 10 lei în mai multe zone.

Duminică, 16 august, prețurile ajunseseră la 9,99 lei/litru la Petrom și Socar, iar în Timișoara chiar la 9,95 lei/litru. Ulterior, scumpirile au reapărut: Petrom și OMV au majorat prețul cu aproximativ 15 bani pe litru luni, iar marți MOL și Rompetrol au operat creșteri de circa 14 bani. În București, cel mai mic preț al motorinei este de 10,14 lei/litru, la Cluj-Napoca de 10,09 lei, iar la Timișoara de 10,10 lei.

Benzina rămâne sub 10 lei, cu un minim național de 9,47 lei/litru la Târgoviște. Reducerea accizei, valabilă până la 31 august, avea un impact estimat de aproximativ 68 de bani pe litru, însă efectul a fost rapid erodat de noile majorări.

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