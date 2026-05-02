Donații controversate pe lista sponsorilor USR: cine este bărbatul cercetat de DIICOT care a livrat bani partidului lui Dominic Fritz

Ies la iveală informații halucinante despre donatorii care au pompat sume impresionante către USR, în 2025. Pe lista controversată a celor care au finanțat partidul condus de Dominic Fritz apare numele lui Ionuț Hidan, cunoscut pentru donațiile pentru politicieni, dar și pentru dosarul pe care i l-a deschis DIICOT. Mai exact, în urmă cu doi ani a fost cercetat pentru deținere de droguri de mare risc. Atât Dominic Fritz, cât și Dacian Cioloș au fost contactați de jurnaliștii noștri, însă, până la această oră, nu au răspuns. Ionuț Hidan nu a putut fi contactat.

Peste 250 de mii de euro sub formă de donații a primit USR în anul 2025, de la trei persoane fizice, arată Monitorul Oficial.

În lista celor care au dat cele mai mari sume partidului se numără Cristian-Aurelian Frâncu, cel care a donat aproape 770.000 de lei. A fost urmat de Ionuț Hidan, cu o donație de 400.000 lei și de Mihai Andrei Bădiță, care a virat în conturile formațiunii 124.000 de lei, prin două tranzacții succesive în lunile octombrie și noiembrie, scrie cotidianul.ro .

Numele lui Ionuț Hidan nu este străin partidele politice.

În 2023, el a mai donat peste 148 de mii de lei către partidul REPER, condus în trecut de Dacian Cioloș. Doar că numele său a apărut și într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT.

Concret, în 2024, Ionuț Hidan a fost cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc, pentru consum propriu, fără drept. Recent, însă, procurorii au decis renunțarea la urmărirea penală.

Societatea Atelierul de Internet a fost un alt donator, în 2025, al USR, arată Monitorul Oficial. Peste 55 de mii de lei, echivalentul a aproximativ 11 mii de euro, au ajuns, pe 1 octombrie 2025, la partidul condus de Dominic Fritz.

Donația făcută de Atelierul de Internet subliniază o relație de lungă durată cu USR, arată un articol de presă publicitar de pe site-ul Alba24.ro , din noiembrie 2019. Asta pentru că firma ar fi contribuit la realizarea unor materiale electorale pentru Dan Barna și la gestionarea a numeroase reclame politice. Mai exact, o investigație a jurnaliștilor de la Europa Liberă din 2019 arată că Atelierul de Internet investise 108.350 euro în 508 reclame politice pentru USR.