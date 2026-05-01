Trump dezvăluie negocieri secrete cu Iranul, dar Teheranul amenință: „Nu renunțăm la programul nuclear”

Președintele american Donald Trump a declarat că negocierile cu Iranul continuă discret, departe de ochii publicului, și că doar un număr restrâns de oficiali cunosc detaliile acestor discuții.

În paralel, tensiunile rămân ridicate în regiune, iar creșterea prețului petrolului reflectă incertitudinea. Washingtonul caută sprijin internațional pentru a forma o coaliție care să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, blocată în contextul conflictului.

Întrebat despre stadiul negocierilor, Trump a sugerat că situația este complicată, dar a insistat că Iranul ar fi interesat de un acord. „Doar câteva persoane știu exact ce se discută. Iranienii își doresc să ajungă la o înțelegere”, a spus liderul american.

Acesta este convins că presiunea economică exercitată prin blocada navală va forța Teheranul să cedeze. Totuși, efectele se resimt și în economia globală.

Prețul petrolului Brent a urcat temporar până la 126 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii ani, influențând direct costurile combustibililor.

Trump a dat asigurări că situația este temporară și că prețurile vor scădea odată cu încheierea conflictului.

De cealaltă parte, reacția Iranului rămâne fermă. Liderul suprem Ali Khamenei a transmis, printr-un mesaj oficial, că țara sa nu va renunța la programul nuclear și la capacitățile militare.

Mai mult, retorica a devenit tot mai dură, oficialii iranieni avertizând că forțele străine care intervin în regiune „nu își au locul” acolo, într-un mesaj clar de sfidare la adresa Washingtonului.

În acest context, perspectivele unei soluții rapide par tot mai îndepărtate, iar tensiunile din Golf continuă să influențeze echilibrul geopolitic global.