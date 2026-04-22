Emil Radu Moldovan a transformat Bistrița-Năsăud într-o feudă politică. Astăzi DNA a bătut la ușă

Ani la rând, județul Bistrița-Năsăud a fost condus ca o feudă politică personală, în care președintele Consiliului Județean Emil Radu Moldovan a confundat instituția cu propria moșie și partidul cu o rețea de obediență. Astăzi, Direcția Națională Anticorupție a descins la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și la domiciliul celui care poza în „tatăl dezvoltării”. Masca începe să cadă, iar demisia sa din fruntea PSD Bistrița-Năsăud se dorește a fi un gest de onoare. Practic, însă, este reflexul clasic al baronului prins cu sistemul tremurând sub el.

Prea mult timp, în Bistrița-Năsăud s-a cultivat ideea că fără Radu Moldovan nu mișcă nimic: contracte, funcții, asfaltări, bani publici, loialități.

Exact aceasta este definiția baronizării administrației: transformarea interesului public într-un mecanism de control politic și economic. Procurorii vorbesc despre suspiciuni de corupție și spălare de bani în achiziții publice. Nu mai discutăm despre „atacuri politice”, ci despre eșecul moral al unui întreg mod de a face administrație.

Problema reală este sistemul pe care Emil Radu Moldovan l-a construit: o rețea în care tăcerea este recompensată, iar critica marginalizată, într-un județ în care mulți au ajuns să creadă că trebuie să pupi mâna partidului ca să exiști economic sau administrativ. Acesta este cancerul politic al României locale — baronii care își construiesc imperii din bani publici și din frica oamenilor.

Iar acum, când DNA bate la ușă, vedem aceeași piesă ieftină jucată de fiecare dată: „mă retrag pentru binele organizației”. Nu. Pentru binele județului trebuia să se retragă atunci când administrația a devenit un cerc închis de influență și interese.

Pentru binele oamenilor trebuie să existe transparență, competiție reală și instituții curate, nu cultul liderului providențial.

Bistrița-Năsăud merită mai mult decât un județ ținut captiv între propaganda de partid și contractele băieților de casă. Merită administrație, nu feudalism politic. Merită lideri care răspund în fața cetățenilor.

Această anchetă transmite în sfârșit un mesaj simplu: nimeni nu este intangibil și niciun „baron” nu este mai puternic decât legea.