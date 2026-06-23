Ludovic Orban îl somează pe Nicușor Dan: „Nu îl desemnați premier pe Grindeanu!”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 14:21

Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, susține că desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru ar reprezenta o nouă eroare majoră din partea președintelui Nicușor Dan.

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