Atac mortal al unui urs în Bistrița-Năsăud

O femeie de 53 de ani din județul Bistrița-Năsăud și-a pierdut viața după ce a fost atacată de un urs într-o zonă izolată, aflată în apropierea comunei Telciu.

Femeia plecase să hrănească animalele familiei, iar după ce nu a mai putut fi contactată și nu s-a întors acasă, rudele au alertat autoritățile. Echipele de căutare au pornit în zona Valea Plopilor, unde au găsit trupul victimei la mică distanță de animale.

Tragedia a readus în atenție problema prezenței tot mai frecvente a urșilor în apropierea gospodăriilor. Localnicii spun că animalele sălbatice apar tot mai des în zonă și atacă animalele domestice. Autoritățile locale au convocat un comitet de criză și încearcă să identifice ursul responsabil.

Primarul din Telciu a anunțat că va cere extragerea animalului, însă procedurile sunt îngreunate de dificultăți legale și de lipsa cotelor aprobate pentru intervenții. În județ ar fi fost înregistrate peste 1.000 de exemplare de urs în 2025.