Oficial: Nicușor Dan cheamă partidele la Cotroceni după ruperea Coaliției: calendarul consultărilor de miercuri pentru salvarea Guvernului

Președintele Nicușor Dan a convocat, pentru miercuri, 22 aprilie 2026, consultări oficiale cu partidele și formațiunile politice parlamentare, în încercarea de a găsi o soluție la criza politică declanșată după retragerea sprijinului pentru Guvern.

Întâlnirile vor avea loc la Palatul Cotroceni, după următorul program stabilit de Administrația Prezidențială:

09:00 - Partidul Social Democrat

10:30 - Partidul Național Liberal

15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România

16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

18:30 - Uniunea Salvați România

Președintele încearcă medierea între partide

Consultările vin într-un moment de tensiune uriașă pe scena politică, după ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Șeful statului a evitat până acum să se pronunțe asupra unei eventuale demisii a premierului, subliniind că rolul său este acela de mediator între forțele politice.

Variantele discutate pentru viitorul Guvernului

Pe masa discuțiilor se află mai multe scenarii privind viitorul executivului. Prima variantă vizează refacerea unei majorități parlamentare prin negocieri între partide, astfel încât Guvernul să își poată continua activitatea în condiții stabile.

O altă opțiune este formarea unui guvern minoritar, însă această variantă ridică semne de întrebare în ceea ce privește susținerea parlamentară necesară. În cazul în care nu se ajunge la un acord politic, există și posibilitatea ca actualul Guvern să cadă, situație în care președintele ar urma să desemneze un nou prim-ministru în urma consultărilor cu partidele parlamentare.