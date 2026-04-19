Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): ”Cum se poate scrie un manual de sărăcit o țară: în 2021, guvernul Cîțu include în PNRR o sumă de 360 de milioane de euro pentru achiziția a 12 trenuri cu hidrogen”

„Până-n 2025, una dintre autoritățile nenumărate care consumă bugetul politizat al țării, Autoritatea pentru Reformă Feroviară, organizează trei licitații ratate pentru cumpărarea acelor trenuri. Ca urmare, în 2025, guvernul Bolojan renunță la acest proiect din PNRR, pierzând sumele aferente.

Dar, surpriză, același guvern Bolojan, prin aceeași Autoritate pentru Reformă Feroviară face o nouă licitație, dar de data aceasta declară un câștigător: firma germană Siemens. Numai că ce sa vezi, acum nu mai există finanțarea din PNRR, deci guvernul cauta o alta finanțare, adică un loc de unde sa împrumute cei 1,61 de miliarde de lei ceruți de Siemens.

Alte lucruri interesante :

În România nu se produce nicăieri hidrogen, deci nu e clar de unde va veni și mai ales cum va veni hidrogenul necesar alimentării celor 12 trenuri; Cu cei 1,61 miliarde de lei se puteau electrifica aproximativ 800 de km de cale ferată, pe care ar fi putut circula locomotivele și ramele electrice existente în țară sau unele electrice noi, de câteva ori mai ieftine decât cele cu hidrogen.

Acum hai sa vedem lista celor vinovați de pierderea de către România a celor 1,61 miliarde de lei:

– miniștrii transporturilor Drulă, Grindeanu și Șerban

-premierii Cîțu, Ciucă, Ciolacu și Bolojan.

Hai sa vedem dacă chiar avem șefi noi la parchete sau a fost o glumă din partea lui Nicușor Dan!”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

