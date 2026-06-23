Politica· 1 min citire

PNL pune condiții pentru votarea guvernului PSD. Decizia se va lua în ședința liberalilor - SURSE

PSD, PNL

PSD, PNL

Realitatea de Bistrita
Scris deRealitatea de Bistrita
Publicat23 iun. 2026, 15:28
SursăRealitatea.net

Liberalii urmează să decidă, în această seară, ce condiții vor pune pentru a vota un guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat. Decizia ar urma să fie discutată în ședința Biroului Politic Național al PNL, programată să înceapă la ora 18:00, potrivit Realitatea PLUS.

Potrivit unor surse, conducerea PNL va stabili în ședință care sunt condițiile în care partidul ar putea susține un guvern minoritar condus de PSD. Discuția vine după consultările avute cu președintele, la finalul cărora liberalii au transmis că nu exclud susținerea unei astfel de formule guvernamentale. PNL ar fi dispus să voteze un guvern PSD, însă nu fără garanții clare. Sursele citate spun că aceste condiții nu ar viza interese de partid, ci direcția în care ar urma să meargă România în perioada următoare.

Condițiile ar putea fi anunțate după ședința PNL

Liberalii ar urma să stabilească mai întâi aceste condiții în interiorul partidului, iar apoi, cel mai probabil, să le facă publice. Până atunci, rămâne de văzut ce cereri concrete vor pune pe masă pentru a susține un guvern minoritar condus de social-democrați. Decizia PNL este importantă în contextul negocierilor pentru formarea viitorului guvern. Votul liberalilor ar putea cântări decisiv în susținerea unei formule minoritare conduse de PSD.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

PSDPNL

Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe