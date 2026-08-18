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Politica· 1 min citire
Senatul va investiga întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăescu
Ilie Bolojan, Simina Tanasescu, Dominic Fritz
Publicat18 aug. 2026, 11:00
SursăRealitatea Plus
Lovitură pentru premierul demis Ilie Bolojan. În ședința de astăzi, senatorii au votat ca inițiativa privind investigarea întâlnirii pe care acesta a avut-o cu șefa CCR, Simina Tănăsescu, să fie preluată de Comisia de Constituționalitate, care devine astfel comisie de anchetă, potrivit Realitatea Plus.
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