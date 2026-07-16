Ursula von der Leyen, dusă într-un buncăr după o alertă aeriană la Kiev. O dronă rusească ar fi fost interceptată

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost nevoită să se adăpostească pentru scurt timp într-un adăpost antiaerian, după declanșarea unei alarme de raid aerian la Kiev. Incidentul a avut loc în timpul unei vizite oficiale dedicate consolidării cooperării dintre Uniunea Europeană și Ucraina.
Imaginile surprinse de reporterii TVP World au arătat-o pe șefa Comisiei Europene și pe membrii delegației îndreptându-se rapid către o zonă de siguranță, imediat după activarea alertei.
O dronă rusească ar fi fost interceptată
Potrivit presei ucrainene, alarma a fost declanșată după ce o dronă lansată de Rusia s-a apropiat de capitala Ucrainei. Aceasta ar fi fost interceptată la scurt timp de sistemele ucrainene de apărare antiaeriană.
După încetarea alertei, delegația europeană a părăsit adăpostul, iar vizita oficială și-a continuat programul.
Noi măsuri pentru industria de apărare
Ursula von der Leyen a ajuns miercuri la Kiev pentru a anunța noi măsuri privind integrarea industriilor de apărare ale Uniunii Europene și Ucrainei. Inițiativa urmărește consolidarea cooperării pe termen lung dintre Bruxelles și Kiev în domeniul securității și apărării.
Vizita a avut loc după deschiderea unui nou capitol în negocierile Ucrainei pentru aderarea la Uniunea Europeană.
„Tocmai am ajuns la Kiev pentru a 11-a mea vizită în Ucraina în timpul războiului. Este un moment special. Ucraina a creat un puternic impuls militar. Situația se schimbă”, a afirmat Ursula von der Leyen.
Șefa Comisiei Europene a anunțat că vor fi prezentate noi inițiative pentru apropierea industriilor europene și ucrainene din domeniul apărării.
Distincție primită din partea lui Volodimir Zelenski
În timpul vizitei, Ursula von der Leyen a primit o distincție din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Gestul a reprezentat o recunoaștere a sprijinului oferit de Uniunea Europeană Ucrainei de la începutul invaziei ruse. Deplasarea a coincis cu celebrarea Zilei Statalității Ucrainei. La Kiev au ajuns și mai mulți lideri europeni, pentru a-și reafirma solidaritatea față de Ucraina. Printre oficialii prezenți s-au numărat președintele României, Nicușor Dan, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul Sloveniei, Janez Janša, și președintele Serbiei, Aleksandar Vučić.