A doua zi de grevă generală în sănătate: aproape 500 de spitale funcționează doar pentru urgențe

România se află în a doua zi de grevă generală fără precedent în sistemul sanitar, iar efectele protestului sunt resimțite în aproape toate județele țării. În aproape 500 de spitale, activitatea a fost redusă drastic, fiind asigurate doar urgențele medicale. Operațiile programate și consultațiile au fost amânate acolo unde starea pacienților a permis acest lucru.
Potrivit sindicatelor, doar o treime din personalul medical și auxiliar asigură funcționarea unităților sanitare, ceea ce înseamnă că multe secții lucrează la limită. Liderii de sindicat avertizează că protestul ar putea continua câteva săptămâni, dacă revendicările angajaților nu vor fi soluționate.
Pacienții, cei mai afectați
Pentru numeroși bolnavi, greva înseamnă întârzieri în tratament și riscul agravării stării de sănătate. Pacienții programați pentru intervenții chirurgicale sau investigații medicale sunt nevoiți să aștepte noi termene, iar medicii spun că unele cazuri necesită monitorizare atentă pentru a evita complicațiile.
În marile spitale, listele de așteptare au început deja să se prelungească, iar presiunea pe serviciile de urgență este în creștere.
Ministerul Sănătății monitorizează situația
Ministerul Sănătății a anunțat că monitorizează permanent situația din toate spitalele și că urmărește menținerea serviciilor esențiale pentru pacienți. Oficialii susțin că unitățile sanitare trebuie să asigure continuitatea asistenței medicale de urgență și să raporteze constant evoluția protestului.
Sindicatele refuză negocierile cu Executivul demis
Tensiunile rămân ridicate și pe plan politic. Sindicatele au transmis că vor discuta noua lege a salarizării doar cu un Guvern cu puteri depline, considerând că actualul Executiv nu are legitimitatea necesară pentru a încheia un acord privind veniturile personalului medical.
Liderii sindicali susțin că protestul nu vizează doar salariile, ci și lipsa personalului, condițiile de muncă și subfinanțarea sistemului sanitar.
Guvernul Bolojan deblochează peste 7.000 de posturi
Pe fondul presiunilor venite din partea medicilor și a managerilor de spitale, Guvernul Bolojan a aprobat deblocarea a peste 7.000 de posturi din unitățile sanitare. Măsura este prezentată de Executiv drept un pas necesar pentru reducerea deficitului de personal, însă sindicatele spun că aceasta nu rezolvă problemele de fond și nu este suficientă pentru a opri greva.
Criza continuă
A doua zi de grevă generală arată amploarea nemulțumirilor din sistemul medical și dificultatea găsirii unei soluții rapide. În lipsa unui acord între autorități și sindicate, România riscă să intre într-o perioadă prelungită de blocaj în sănătate, cu efecte directe asupra pacienților și asupra funcționării spitalelor.