Alimentul consumat seara care poate îmbunătăți somnul. Ce au descoperit cercetătorii

Deși multe persoane evită să consume anumite alimente înainte de culcare de teama disconfortului digestiv, unele produse pot avea efecte benefice asupra somnului. Un studiu recent sugerează că nucile consumate seara ar putea contribui la adormirea mai rapidă și la o odihnă de mai bună calitate.
Cum s-a desfășurat studiul
Pentru a analiza legătura dintre consumul de nuci și calitatea somnului, cercetătorii au inclus într-un studiu clinic 76 de adulți tineri, cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani. Cercetarea s-a desfășurat pe parcursul a 18 săptămâni, participanții fiind împărțiți în două grupuri, conform Health.
Primul grup a consumat zilnic câte 40 de grame de nuci la cină, în timp ce al doilea grup nu a inclus acest aliment în dietă. Pe durata studiului, participanții au fost rugați să evite consumul altor tipuri de nuci.
După o pauză de două săptămâni, rolurile s-au inversat: cei care consumaseră nuci au renunțat la acestea, iar celălalt grup a început să le includă în alimentație.
Pentru a evalua efectele asupra organismului, cercetătorii au analizat probe de urină pentru măsurarea producției de melatonină și au monitorizat participanții cu ajutorul unor dispozitive purtate la încheietura mâinii. Acestea au înregistrat tiparele de somn, nivelul de activitate, temperatura pielii și expunerea la lumină.
Rezultatele au arătat o creștere a nivelului de melatonină
La finalul cercetării, calitatea somnului a fost evaluată pe baza mai multor criterii, inclusiv timpul necesar pentru a adormi, eficiența somnului, numărul trezirilor nocturne și durata perioadelor petrecute treji după adormire.
Participanții care au consumat nuci au prezentat o creștere semnificativă a producției de melatonină în timpul serii. În plus, aceștia au adormit mai repede și au obținut scoruri mai bune la evaluarea generală a calității somnului.
Totuși, cercetătorii subliniază că studiul a avut și anumite limitări. Numărul participanților a fost relativ redus, iar cercetarea a fost finanțată de Comisia Nucilor din California. Autorii au precizat însă că finanțatorul nu a influențat metodologia sau interpretarea rezultatelor.
De asemenea, toți participanții au urmat o dietă mediteraneană pe parcursul studiului, ceea ce înseamnă că și alte alimente consumate ar fi putut contribui la îmbunătățirea somnului.
De ce ar putea ajuta nucile la un somn mai bun
Specialiștii cred că efectele benefice ale nucilor se datorează conținutului lor de compuși implicați în reglarea somnului.
Analizele au arătat că o porție de nuci conține, în medie, 84,6 miligrame de triptofan și 118 nanograme de melatonină. Triptofanul este un aminoacid esențial care contribuie la producerea serotoninei și melatoninei, doi compuși implicați în reglarea ciclului somn-veghe.
Pe lângă efectele potențiale asupra odihnei, nucile sunt apreciate și pentru beneficiile lor asupra sănătății cardiovasculare și funcțiilor cognitive.
Realitatea.NET | Cum să ai un somn odihnitor în timpul caniculei. Temperatura ideală pentru dormitor: recomandările specialiștilor
Nucile nu înlocuiesc tratamentul pentru insomnie
Specialiștii atrag atenția că, deși rezultatele sunt promițătoare, nucile nu trebuie considerate un tratament pentru tulburările de somn.
„Rezultatele sugerează că nucile pot fi considerate un aliment care favorizează somnul, însă nu reprezintă un substitut pentru tratamentele recomandate în cazul insomniei”, explică psihologul Daniella Marchetti.
Pentru persoanele care doresc să încerce această metodă, experții recomandă consumul a aproximativ 30-40 de grame de nuci după cină sau înainte de culcare. Acest interval oferă organismului suficient timp pentru a crește nivelul de melatonină, proces care poate dura între două și trei ore după consum.