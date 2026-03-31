Ministrul Sănătății, despre prețurile carburanților: „Dacă nu se găsește o soluție în două luni de zile, voi cere rectificare de buget. O să rămân fără bani pentru ambulanțe”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, luni seară, că, dacă actualele condiţii privind preţurile carburanţilor se vor menţine, în două luni va solicita o rectificare de buget pentru că ambulanţele nu vor mai avea fonduri pentru carburant.
„Am văzut şi eu o recomandare uşor arogantă a unor domni care ne spuneau să lăsăm maşinile acasă două zile pe săptămână. Perfect de acord, dar eu le spun aşa, că nu pot să las ambulanţele două zile în garaj”, a afirmat ministrul Sănătăţii.
Oficialul a subliniat că, dacă actualele condiţii privind preţurile carburanţilor se vor menţine, va fi nevoit să solicite rectificare de buget în două luni.
„Preţul a început să crească consistent, văd deja un dezechilibru în bugetul Ministerului Sănătăţii pe această componentă şi cred că inacţiunea ar trebuit să se sfârşească şi săptămâna aceasta cei responsabili, şi mă refer la zona financiară în special, să vină cu o soluţie, pentru că dacă nu, în două luni de zile eu voi cere rectificare de buget pentru că o să rămân fără bani pentru ambulanţe”, a adăugat ministrul.
Anterior, Alexandru Rogobete a afirmat că „a fi ministrul sănătăţii în România este una şi a fi ministrul sănătăţii pentru România este cu totul altceva”.
Șeful de la Sănătate a arătat că medicina nu se face cu mâinile goale, iar în contextul actual, indecizile fiscale şi economice cu privire la creşterea carburanţilor pun o oarecare presiune pe sistemul de sănătate pe care nu are cum să o ascundă.
„Zona de medicamente şi de consumabile medicale unde, vreau să sublinez încă o dată, nu suntem în momentul de faţă într-o criză, dar, tocmai din acest motiv, pentru că avem semnale internaţionale, la Ministerul Sănătăţii a fost organizat un grup de lucru interinstituţional, care monitorizează stocurile, semnalele, fluctuaţiile de preţ, posibilele discontinuităţi şi aşa mai departe (...) Costurile pentru combustibilul pentru ambulanţe, pentru elicoptere, pentru avioanele medicale încep să crească dramatic şi inacţiunea economică şi amânarea punerii în aplicare a deciziilor prezentate de Ministerul Energiei cred că în curând vor pune o mare presiune pe sistemul de sănătate”, a conchis ministrul.
