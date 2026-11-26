Publicat 26 nov. 2026, 10:53 Actualizat 26 nov. 2026, 10:54

În ediția de astăzi a emisiunii „Realitatea Medicală”, Nicole Păcuraru explică de ce folosirea telefonului înainte de culcare ne poate afecta somnul. Lumina albastră, mesajele și videoclipurile pot întârzia adormirea și pot menține creierul în stare de alertă. De ce este recomandat să lăsăm telefonul deoparte cu 30–60 de minute înainte de culcare?

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