34 de percheziții în Bistrița-Năsăud: poliția a ridicat 18 arme letale, șase din contrabandă

Publicat 2 nov. 2026, 15:26 Sursă mediafax

Poliția a efectuat 34 de percheziții în județul Bistrița-Năsăud, ridicând 18 arme letale de vânătoare, dintre care șase ar proveni din contrabandă. Zece persoane sunt cercetate pentru braconaj și nerespectarea regimului armelor.

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