34 de percheziții în Bistrița-Năsăud: poliția a ridicat 18 arme letale, șase din contrabandă

Poliția a efectuat 34 de percheziții în județul Bistrița-Năsăud, ridicând 18 arme letale de vânătoare, dintre care șase ar proveni din contrabandă. Zece persoane sunt cercetate pentru braconaj și nerespectarea regimului armelor.
Polițiștii din Bistrița-Năsăud au identificat 18 arme letale de vânătoare în urma a 34 de percheziții desfășurate luni, 2 noiembrie 2026. Operațiunile vizau documentarea activității infracționale a 30 de persoane, cercetate pentru contrabandă calificată, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, uz de armă fără drept și braconaj cinegetic.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), din 2024, suspecții ar fi procurat ilegal, inclusiv din străinătate, arme letale și neletale supuse autorizării, muniție aferentă și amortizoare. Aceste obiecte au fost deținute și folosite fără drept la acțiuni de braconaj cinegetic și alte activități ilegale.
Dintre cele 18 arme letale ridicate, șase s-ar afla în circuitul ilegal, provenind din trafic sau contrabandă. Celelalte 12 erau deținute legal, însă ar fi fost utilizate la acțiuni ilegale. Autoritățile au mai ridicat o armă neletală supusă autorizării, patru amortizoare, cartușe pentru arme letale, articole pirotehnice, carne de vânat și trofee de vânătoare.
Zece persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud pentru audieri.