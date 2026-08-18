Angajații români au nevoie de zece zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet (studiu)

Publicat 18 aug. 2026, 11:20 Sursă realitatea.net

Angajații din România consideră că au nevoie, în medie, de zece zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface pe deplin energia, durata fiind mai mică decât media europeană, de 13 zile, relevă studiul internațional HR & Payroll Pulse 2026, realizat de SD Worx, în rândul a 16.500 de angajați din 16 țări europene.

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